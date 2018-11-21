Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeniden aday
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, "8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda camiamızın bize vermiş olduğu zorlu ve onurlu görevin bilinciyle kulübümüzü ekonomik ve sportif başarı olarak layık olduğu seviyeye taşımak amacıyla olağan genel kurulumuzda başkan adayı olduğumu kamuoyunun bilgisine arz ederim." ifadesini kullandı.
Trabzonspor'da olağan genel kurul 23-24 Kasım tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamaması halinde 1-2 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'da gerçekleştirilecek.
- 21.11.2018 14:02
- Güncelleme: 21.11.2018 14:11
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
FORVET PLANI FALCAO GİBİ KALİTELİ BİR FORVET BİR DE GENÇ BADJİ VEYA VARSA TÜRK BİR FORVET AL YEDEK OLARAK YETER.BURAK LA FALAN OLMAZ BU İŞ
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
DEFOL BURAK BURAK YILMAZ I ALACAĞINA SELEZNOV U AL YA DA GS Lİ FORMA İÇİN OYNAYACAK BİR FORVET AL DAHA İYİ.İSTEMİYORUZ
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Abi adam 2 oyuncu parasına takım kurduk şampmi olacağız diyor.Malatya ibb paşa nekadara kurdu.2.lik görelim yeter bize ama sizle zor beyim
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