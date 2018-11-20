Trabzonspor'da derbi heyecanı!
Karadeniz ekibi, Şenol Güneş Stadı’nda unutulmaz maçlar yaşıyor.
32 MAÇTA 15 GALİBİYET
Bordo-mavili takım, 41 bin 461 koltuk kapasiteli Şenol Güneş Stadı'nda bugüne kadar Spor Toto Süper Lig'de toplam 32 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 7 beraberlik alan ve 10 kez sahayı üzgün terk eden Karadeniz temsilcisi, rakip fileleri tam 58 kez sarsarken, kalesinde ise 43 gol yedi.
- 20.11.2018
-
Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
-
Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
-
Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
Trabzonspor'da derbi heyecanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.