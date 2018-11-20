Trabzonspor'da derbi heyecanı!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'da derbi heyecanı!

    Trabzonspor'da derbi heyecanı!

    Karadeniz ekibi, Stadı’nda unutulmaz maçlar yaşıyor.

    , ve ile bu statta 6 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, söz konusu periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı; 2 kez kaybetti. Fırtına sadece Beşiktaş'tan puan alamadı. F.Bahçe ile 1-1 kaldı.

    32 MAÇTA 15 GALİBİYET

    Bordo-mavili takım, 41 bin 461 koltuk kapasiteli Stadı'nda bugüne kadar 'de toplam 32 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 7 beraberlik alan ve 10 kez sahayı üzgün terk eden Karadeniz temsilcisi, rakip fileleri tam 58 kez sarsarken, kalesinde ise 43 gol yedi.
    1. 20.11.2018
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