Trabzonspor 3 puana talip!
Hacısalihoğlu: Hem biz hem F.Bahçe’nin galibiyete ihtiyacı var. Kazanan takım bir ivme yakalayacaktır.
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, F.Bahçe derbisini kazanmaları gerektiğini söyledi. Galiyet primi vermeyi yönetimde görüşeceklerini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Çok enteresan bir dönemde çok enteresan bir maç oynanacak. İki takım da şu ana kadar istediğini alamadı. İki takımın da galibiyete çok ihtiyacı var ve galibiyet kendilerine ivme kazandırır. Tabii ki biz kendi işimize bakıp sadece 3 puan almaya odaklanmalıyız ama bunun bir maç olduğunu unutmamalıyız" dedi.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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