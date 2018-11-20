Trabzonspor 3 puana talip!

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, F.Bahçe derbisini kazanmaları gerektiğini söyledi. Galiyet primi vermeyi yönetimde görüşeceklerini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Çok enteresan bir dönemde çok enteresan bir maç oynanacak. İki takım da şu ana kadar istediğini alamadı. İki takımın da galibiyete çok ihtiyacı var ve galibiyet kendilerine ivme kazandırır. Tabii ki biz kendi işimize bakıp sadece 3 puan almaya odaklanmalıyız ama bunun bir maç olduğunu unutmamalıyız" dedi.