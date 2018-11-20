Trabzonspor 3 puana talip!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    3 puana talip!

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    : Hem biz hem F.Bahçe’nin galibiyete ihtiyacı var. Kazanan takım bir ivme yakalayacaktır.

    Asbaşkan Hayrettin , F.Bahçe derbisini kazanmaları gerektiğini söyledi. Galiyet primi vermeyi yönetimde görüşeceklerini vurgulayan , "Çok enteresan bir dönemde çok enteresan bir maç oynanacak. İki takım da şu ana kadar istediğini alamadı. İki takımın da galibiyete çok ihtiyacı var ve galibiyet kendilerine ivme kazandırır. Tabii ki biz kendi işimize bakıp sadece 3 puan almaya odaklanmalıyız ama bunun bir maç olduğunu unutmamalıyız" dedi.

    1. 20.11.2018
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