Trabzon'da kapalı gişe derbi!
Tribünde koreografi şovu yapacak taraftarlar stadı şölen havasına çevirecek, şehirde yer gök bordo-mavi olacak. F.Bahçe taraftarının durumu ise bugün netlik kazanacak.
Ligde son dört maçta 3 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Trabzonspor, 25 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine odaklandı. Son günlerde yaşanan kaos ortamından derbi zaferiyle uzaklaşmanın planlarını yapan bordo-mavili ekipte adeta nefesler tutuldu. Ligde Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2010-11 sezonunda 3-2'lik skorla alan Fırtına, son 14 maçta galibiyet elde edemedi. Galibiyet özlemine de son vermek amacında olan Karadeniz ekibi, derbi zaferiyle yeniden ayağa kalkmanın planlarını yapıyor. Karşılaşma öncesi bordo-mavili taraftarların takımlarına olan inançları oldukça yüksek.
Bu nedenle geçtiğimiz hafta satışa sunulan biletlerin tamamına yakınını tüketen bordo-mavililer, hazırlayacakları koreografi ile de tribünleri bir şölen havasına sokmayı planlıyor. Fenerbahçe maçının oynanacağı gün tesislerden takımı uğurlayacak olan taraftarlar ayrıca stadyum önünde ve içerisinde de farklı tezahürat hazırlıklarında bulunuyor. Bu arada Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için alınacak güvenlik önlemlerini konuşacak olan İl Spor Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantıda derbiye sarı-lacivertli taraftarların alınıp alınmayacağı karara bağlanacak.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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