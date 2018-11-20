Ünal Karaman'dan formayı alamayan Arjantinli sol bek İbanez ile sakatlıklarla boğuşan Mustafa Akbaş için devre arasında gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Yönetim, bu isimlerin ayrılması halinde yerlerini doldurmak adına çalışma yapıyor.