Trabzon'da 2 isimle daha yollar ayrılacak
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'da 2 isimle daha yollar ayrılacak

    <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a>'da 2 isimle daha yollar ayrılacak

    Kadro dışı bırakılan Onur ve Burak’ın yanı sıra geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Kucka ile yolların ayrılma kararı alınmasının ardından 2 ismin daha bileti kesildi.

    'dan formayı alamayan Arjantinli sol bek İbanez ile sakatlıklarla boğuşan için devre arasında gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Yönetim, bu isimlerin ayrılması halinde yerlerini doldurmak adına çalışma yapıyor.

    1. 20.11.2018
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