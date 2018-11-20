Trabzon'da 2 isimle daha yollar ayrılacak
Kadro dışı bırakılan Onur ve Burak’ın yanı sıra geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Kucka ile yolların ayrılma kararı alınmasının ardından 2 ismin daha bileti kesildi.
Ünal Karaman'dan formayı alamayan Arjantinli sol bek İbanez ile sakatlıklarla boğuşan Mustafa Akbaş için devre arasında gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Yönetim, bu isimlerin ayrılması halinde yerlerini doldurmak adına çalışma yapıyor.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
Trabzon'da 2 isimle daha yollar ayrılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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