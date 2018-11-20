Sosa tarihe geçti!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Sosa tarihe geçti!

    Sosa tarihe geçti!

    1990’da Jean-Marie Pfaff ve 2010’da ile İbrahim Yattara pazubandını takmıştı.

    , Trabzonspor'un tarihindeki dördüncü yabancı kaptan oldu. Daha önce bordo-mavili takımda Jean-Marie Pfaff ilk olarak 1990 yılında kaptalık görevini üstlenmişti. Aradan geçen 20 yılın ardından 2009-10'da Song ve 2010-11 sezonunda Yattara pazubandını takmıştı. 2013 senesinden itibaren ise kaptanlık görevini yürüten kaleci 'ın kadro dışı bırakılmasının ardından Karadeniz ekibinde 9 yıl sonra ilk kez yabancı bir kaptan seçildi. Arjantinli maestro Sosa, Trabzonspor tarihinde dördüncü kez kaptanlık pazubandını takan yabancı olurken, bu görevi üstlenen ilk Güney Amerikalı futbolcu unvanını da almayı başardı. 33 yaşındaki yıldız ikinci kaptanlık yapıyordu.

    SORUMLULUK AL

    Milli ara dönüşünde oynanacak kritik derbisine kaptanlık pazubandını takacak olan Sosa, sahaya da farklı bir kimlikle çıkmayı hedefliyor. Teknik direktör , antrenmanlarda yakından ilgilendiği 33 yaşındaki yıldıza, "Daha fazla sorumluluk almalısın" talimatı verdi.
    1. 20.11.2018
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