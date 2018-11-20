Sosa tarihe geçti!
1990’da Jean-Marie Pfaff ve 2010’da Rigobert Song ile İbrahim Yattara pazubandını takmıştı.
SORUMLULUK AL
Milli ara dönüşünde oynanacak kritik Fenerbahçe derbisine kaptanlık pazubandını takacak olan Sosa, sahaya da farklı bir kimlikle çıkmayı hedefliyor. Teknik direktör Ünal Karaman, antrenmanlarda yakından ilgilendiği 33 yaşındaki yıldıza, "Daha fazla sorumluluk almalısın" talimatı verdi.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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