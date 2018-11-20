Ligde 6 golü bulunan 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet, Fenerbahçe derbisinde takımın en büyük gol silahı olacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da tecrübeli yıldız ile özel olarak ilgilendiği belirtildi. 52 yaşındaki hocanın, Rodallega'yı Sosa-Yusuf Yazıcı ikilisi ile desteklemeyi amaçladığı ifade edildi. Rodallega, derbide takımının kazanması için elinden geleni yapacağını ifade ederek, "Kritik dönemden geçiyoruz ve tüm takım kazanmak adına kenetlendik. Golümü atacağım" dedi.