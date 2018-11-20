Rodallega'dan güven mesajı!
Burak Yılmaz’ın kadro dışı bırakılmasından sonra gözler Rodallega’ya çevrildi
Ligde 6 golü bulunan 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet, Fenerbahçe derbisinde takımın en büyük gol silahı olacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da tecrübeli yıldız ile özel olarak ilgilendiği belirtildi. 52 yaşındaki hocanın, Rodallega'yı Sosa-Yusuf Yazıcı ikilisi ile desteklemeyi amaçladığı ifade edildi. Rodallega, derbide takımının kazanması için elinden geleni yapacağını ifade ederek, "Kritik dönemden geçiyoruz ve tüm takım kazanmak adına kenetlendik. Golümü atacağım" dedi.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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