Olcay Çakır tribünlere dikkat çekti!
Fotomaç Gazetesi yazarı Olcay Çakır, yaklaşan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi tribünlere dikkat çekti.
Trabzonspor bu hafta sonu evinde F.Bahçe ile karşılaşıyor ve iki takımın da şiddetle puana ihtiyacı var. Koşullar her iki takım için de çok olumlu gözükmese de; sahada çok ciddi bir rekabetin yaşanacağı herkesin malumu. Her zamanki gibi de maça ilgi çok yüksek. Tribünler yine tam dolu olacak. Trabzonspor tribünlerini 'bir hareket etme' noktasında belki de ezeli rakiplerinden ayıran en önemli unsur şu; şova ilk önce takımlarının başlamasını beklemeleri. Haklı olabilirler. Ama haklı olmak maç kazandırmıyor. 61. dakika şovu mesela; bundan 9 tane daha olması gerekmiyor mu?
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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