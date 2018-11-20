Olcay Çakır tribünlere dikkat çekti!

Trabzonspor bu hafta sonu evinde F.Bahçe ile karşılaşıyor ve iki takımın da şiddetle puana ihtiyacı var. Koşullar her iki takım için de çok olumlu gözükmese de; sahada çok ciddi bir rekabetin yaşanacağı herkesin malumu. Her zamanki gibi de maça ilgi çok yüksek. Tribünler yine tam dolu olacak. Trabzonspor tribünlerini 'bir hareket etme' noktasında belki de ezeli rakiplerinden ayıran en önemli unsur şu; şova ilk önce takımlarının başlamasını beklemeleri. Haklı olabilirler. Ama haklı olmak maç kazandırmıyor. 61. dakika şovu mesela; bundan 9 tane daha olması gerekmiyor mu?