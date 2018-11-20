Oyuncularının tamamen Fenerbahçe derbisine konsantre olmasını amaçlayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, camianın da desteğini bekliyor. Karaman, Fenerbahçe galibiyeti ile güzel günlerin yeniden başlayacağına inandığını söyledi. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin ardından sırasıyla Kayseri (D), Konya, Beşiktaş (D) ve Çaykur Rize ile karşılaşacak. Tüm hesaplar devre arasına 5'te 5 yapılarak girilmesi yönünde yapılıyor.