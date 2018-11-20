Karaman'ın 5'te 5 planı!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Karaman'ın 5'te 5 planı!

    Karaman'ın 5'te 5 planı!

    ’da teknik direktör , adeta derbi ile yatıp kalkıyor.

    Oyuncularının tamamen derbisine konsantre olmasını amaçlayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, camianın da desteğini bekliyor. Karaman, Fenerbahçe galibiyeti ile güzel günlerin yeniden başlayacağına inandığını söyledi. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin ardından sırasıyla Kayseri (D), Konya, (D) ve ile karşılaşacak. Tüm hesaplar devre arasına 5'te 5 yapılarak girilmesi yönünde yapılıyor.

    1. 20.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karaman'ın 5'te 5 planı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN