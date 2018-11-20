Karaman'ın 5'te 5 planı!
Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, adeta derbi ile yatıp kalkıyor.
Oyuncularının tamamen Fenerbahçe derbisine konsantre olmasını amaçlayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, camianın da desteğini bekliyor. Karaman, Fenerbahçe galibiyeti ile güzel günlerin yeniden başlayacağına inandığını söyledi. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin ardından sırasıyla Kayseri (D), Konya, Beşiktaş (D) ve Çaykur Rize ile karşılaşacak. Tüm hesaplar devre arasına 5'te 5 yapılarak girilmesi yönünde yapılıyor.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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