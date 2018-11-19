"Para konuşulmadı" – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    "Para konuşulmadı"

    "Para konuşulmadı"

    bırakılan 'ın menajeri , yönetimle yaptıkları görüşmede maddi konuların gündeme gelmediğini açıkladı.

    bırakılan 'ın menajeri , yönetimle yaptıkları görüşmede maddi konuların gündeme gelmediğini açıkladı: "Asbaşkan Hacısalihoğlu ve yöneticilerle profesyonellik çerçevesinde görüşülmüş ve birçok konuda mutabık kalınarak dostluk ile görüşme neticelendirilmiştir."

    1. 19.11.2018
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