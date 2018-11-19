"Para konuşulmadı"

Kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'ın menajeri Engin Kırkpınar, yönetimle yaptıkları görüşmede maddi konuların gündeme gelmediğini açıkladı: "Asbaşkan Hacısalihoğlu ve yöneticilerle profesyonellik çerçevesinde görüşülmüş ve birçok konuda mutabık kalınarak dostluk ile görüşme neticelendirilmiştir."