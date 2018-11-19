Kale kimin?
Derbi öncesi Uğurcan bir adım önde. Esteban’ın Şili maçındaki performansı ise ibreyi her an değiştirebilir.
Kaptan Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasıyla Fenerbahçe maçında kaleyi kimin koruyacağı merak konusu... Ligde geride kalan 12 haftada da Onur'dan vazgeçmeyen Ünal Karaman, kupada BUGSAŞ ile oynanan maçta ise Uğurcan Çakır'a şans vermişti. Tek sınavını gol yemeden geçen Uğurcan derbi için de bir adım önde bulunuyor. Ancak Kosta Rika formasıyla, Şili karşısında bir penaltı+6 önemli kurtarış yapan Esteban da şansını artırdı. Karaman'ın Esteban'ı idmanlarda da gözledikten sonra tercihini yapacağı ifade edildi.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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