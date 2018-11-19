Kale kimin?

Kaptan Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasıyla Fenerbahçe maçında kaleyi kimin koruyacağı merak konusu... Ligde geride kalan 12 haftada da Onur'dan vazgeçmeyen Ünal Karaman, kupada BUGSAŞ ile oynanan maçta ise Uğurcan Çakır'a şans vermişti. Tek sınavını gol yemeden geçen Uğurcan derbi için de bir adım önde bulunuyor. Ancak Kosta Rika formasıyla, Şili karşısında bir penaltı+6 önemli kurtarış yapan Esteban da şansını artırdı. Karaman'ın Esteban'ı idmanlarda da gözledikten sonra tercihini yapacağı ifade edildi.