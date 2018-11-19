Kale kimin? – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Kale kimin?

    Kale kimin?

    Derbi öncesi Uğurcan bir adım önde. ’ın maçındaki performansı ise ibreyi her an değiştirebilir.

    Kaptan 'ın kadro dışı kalmasıyla maçında kaleyi kimin koruyacağı merak konusu... Ligde geride kalan 12 haftada da Onur'dan vazgeçmeyen , kupada BUGSAŞ ile oynanan maçta ise Uğurcan Çakır'a şans vermişti. Tek sınavını gol yemeden geçen Uğurcan derbi için de bir adım önde bulunuyor. Ancak Kosta Rika formasıyla, karşısında bir penaltı+6 önemli kurtarış yapan da şansını artırdı. Karaman'ın Esteban'ı idmanlarda da gözledikten sonra tercihini yapacağı ifade edildi.

    1. 19.11.2018
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