Hasreti bitireceğiz – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Hasreti bitireceğiz

    Hasreti bitireceğiz

    Futbolcular, F.Bahçe'yi yenerek 7 sezonluk galibiyet hasretini bitirmeye kararlı.

    Futbolcular, F.Bahçe'yi yenerek 7 sezonluk galibiyet hasretini bitirmeye kararlı. 25 Kasım'daki maç için taraftarları Stadı'nı doldurmaya çağıran bordomavililer, 'Birlikte zafere koşalım' dediler. Derbi biletleri ise bitmek üzere. Önceki gün 33 bin rakamı aşılmıştı. Sınırlı sayıdaki biletin de 1-2 gün içinde satılması bekleniyor.

    İZİN SONA ERDİ
    Teknik heyet tarafından takıma verilen bir gün izin sona erdi. Bordo-mavililer bugün yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek. Milli takımlardaki oyuncular çalışmada yer alamayacak.

    1. 19.11.2018
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