Hasreti bitireceğiz
Futbolcular, F.Bahçe'yi yenerek 7 sezonluk galibiyet hasretini bitirmeye kararlı.
Futbolcular, F.Bahçe'yi yenerek 7 sezonluk galibiyet hasretini bitirmeye kararlı. 25 Kasım'daki maç için taraftarları Şenol Güneş Stadı'nı doldurmaya çağıran bordomavililer, 'Birlikte zafere koşalım' dediler. Derbi biletleri ise bitmek üzere. Önceki gün 33 bin rakamı aşılmıştı. Sınırlı sayıdaki biletin de 1-2 gün içinde satılması bekleniyor.
İZİN SONA ERDİ
Teknik heyet tarafından takıma verilen bir gün izin sona erdi. Bordo-mavililer bugün yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek. Milli takımlardaki oyuncular çalışmada yer alamayacak.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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