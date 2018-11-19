Hasreti bitireceğiz

Futbolcular, F.Bahçe'yi yenerek 7 sezonluk galibiyet hasretini bitirmeye kararlı. 25 Kasım'daki maç için taraftarları Şenol Güneş Stadı'nı doldurmaya çağıran bordomavililer, 'Birlikte zafere koşalım' dediler. Derbi biletleri ise bitmek üzere. Önceki gün 33 bin rakamı aşılmıştı. Sınırlı sayıdaki biletin de 1-2 gün içinde satılması bekleniyor.



İZİN SONA ERDİ

Teknik heyet tarafından takıma verilen bir gün izin sona erdi. Bordo-mavililer bugün yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek. Milli takımlardaki oyuncular çalışmada yer alamayacak.