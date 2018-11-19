Hacısalihoğlu kararlı – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Hacısalihoğlu kararlı

    Hacısalihoğlu kararlı

    için geri sayım sürerken, asbaşkan 'nun yeni yönetim kurulunda yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

    için geri sayım sürerken, asbaşkan 'nun yeni yönetim kurulunda yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Genişletilmiş Divan'da yeni yönetimde de olması yönünde fikir birliğine varılmasına rağmen Hacısalihoğlu'nun devam etmeme düşüncesinde olduğu gelen haberler arasında...

    1. 19.11.2018
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