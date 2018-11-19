Hacısalihoğlu kararlı
Kongre için geri sayım sürerken, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun yeni yönetim kurulunda yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.
Kongre için geri sayım sürerken, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun yeni yönetim kurulunda yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Genişletilmiş Divan'da yeni yönetimde de olması yönünde fikir birliğine varılmasına rağmen Hacısalihoğlu'nun devam etmeme düşüncesinde olduğu gelen haberler arasında...
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Hacısalihoğlu kararlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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