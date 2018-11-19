Hacısalihoğlu kararlı

Kongre için geri sayım sürerken, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun yeni yönetim kurulunda yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Genişletilmiş Divan'da yeni yönetimde de olması yönünde fikir birliğine varılmasına rağmen Hacısalihoğlu'nun devam etmeme düşüncesinde olduğu gelen haberler arasında...