Bordo-mavi asil renktir – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Bordo-mavi asil renktir

    Bordo-mavi asil renktir

    , ’nde eski sınıf arkadaşlarıyla buluştu

    'un efsane kalecisi ve eski teknik direktörü , 1971 mezunlarının düzenlediği organizasyon için geldiği Trabzon'da hasret giderdi. 'ı çalıştıran teknik adam, eski sınıf arkadaşları ile maziyi yad ederken, öğrenciler ve hem bordo-mavili hem de rakip taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Güneş, 'Trabzonspor'un yeni formalarını beğendiniz mi?' sorusuna ise, "Değişik formalar olması güzel ancak benim tercihim her zaman bordo-mavi ağırlıklı formalar. Bordo-mavi asil bir renktir" yanıtını verdi.

    1. 19.11.2018
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