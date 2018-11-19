Bordo-mavi asil renktir
Şenol Güneş, Trabzon Lisesi’nde eski sınıf arkadaşlarıyla buluştu
Trabzonspor'un efsane kalecisi ve eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon Lisesi 1971 mezunlarının düzenlediği organizasyon için geldiği Trabzon'da hasret giderdi. Beşiktaş'ı çalıştıran teknik adam, eski sınıf arkadaşları ile maziyi yad ederken, öğrenciler ve hem bordo-mavili hem de rakip taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Güneş, 'Trabzonspor'un yeni formalarını beğendiniz mi?' sorusuna ise, "Değişik formalar olması güzel ancak benim tercihim her zaman bordo-mavi ağırlıklı formalar. Bordo-mavi asil bir renktir" yanıtını verdi.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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