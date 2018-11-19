Bordo-mavi asil renktir

Trabzonspor'un efsane kalecisi ve eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon Lisesi 1971 mezunlarının düzenlediği organizasyon için geldiği Trabzon'da hasret giderdi. Beşiktaş'ı çalıştıran teknik adam, eski sınıf arkadaşları ile maziyi yad ederken, öğrenciler ve hem bordo-mavili hem de rakip taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Güneş, 'Trabzonspor'un yeni formalarını beğendiniz mi?' sorusuna ise, "Değişik formalar olması güzel ancak benim tercihim her zaman bordo-mavi ağırlıklı formalar. Bordo-mavi asil bir renktir" yanıtını verdi.