Zinciri kıracak! – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Zinciri kıracak!

    Zinciri kıracak!

    Bordo-mavililer, kazanıp ezeli rakibi karşısındaki galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor. Karaman, “Her inişin bir çıkışı vardır. Takımıma inanıyorum” dedi

    'in 13'üncü haftasında 'yi konuk edecek olan galibiyete kilitlendi. Hedef kazanarak hem kötü gidişe son vermek hem de karşısında 14 maçtır süren üç puan hasretini sonlandırmak. 'yi en son 2010-11 sezonun ilk yarısında 3-2'lik skorla mağlup eden Fırtına, daha sonra oynanan 14 karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu dönemde yapılan 14 maçtan 7'sinden beraberlikle ayrılan, 7'sinde ise mağlup olan ekibi, sadece 5 gol atabilirken kalesinde ise 19 gol gördü.

    HER İNİŞİN BİR ÇIKIŞI VARDIR
    Bordo-mavililer haftaya oynanacak derbiyi kazanarak, şanssızlığını kırmayı ve taraftarı ile barışmayı umuyor. Teknik direktör , oyuncuları motive edebilmek için yoğun mesai harcıyor. Her fırsatta toplantılar yapan tecrübeli hoca, "Zor günler yaşıyoruz. Böyle dönemlerde bu tip derbiler ayağa kalkmak için bir fırsattır. Kötü sonuçlar aldık ancak biz bugünleri aşacak güçteyiz. Sizlere güveniyorum. Unutmayın ki her inişin bir de çıkışı vardır. İnanıyorum ki Fenerbahçe'yi yenerek güzel günlere doğru adım atacağız" diyerek takımını ateşlemeye çalışıyor.

    1 GÜN İZİN
    Teknik heyet takıma bir gün izin verdi. Bugünü dinlenerek geçirecek olan futbolcular, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Sakatlığı geçen Yusuf Yazıcı ile da U21'lere karşı forma giydi. İki oyuncu da hırslarıyla dikkat çekti.

    1. 18.11.2018
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