Türel mesajı – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Türel mesajı

    Türel mesajı

    Bordo-mavili yönetim, vefat eden eski teknik direktörlerinden için başsağlığı mesajı yayınladı.

    Bordo-mavili yönetim, vefat eden eski teknik direktörlerinden için başsağlığı mesajı yayınladı. Resmi sitede, "'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi. Türel, 1987-88'de 'u çalıştırdı.

    1. 18.11.2018
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