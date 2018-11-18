Türel mesajı

Bordo-mavili yönetim, vefat eden eski teknik direktörlerinden Metin Türel için başsağlığı mesajı yayınladı. Resmi sitede, "Metin Türel'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi. Türel, 1987-88'de Trabzonspor'u çalıştırdı.