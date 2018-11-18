Tesislerde köfte&pilav keyfi – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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HEPSİ
    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Tesislerde köfte&pilav keyfi

    Tesislerde köfte&pilav keyfi

    ardından A Takım futbolcuları ve teknik ekip, U21 takımı oyuncuları ve teknik ekibi ile birlikte tesislerde yemek yedi.

    ardından A Takım futbolcuları ve teknik ekip, U21 takımı oyuncuları ve teknik ekibi ile birlikte tesislerde yemek yedi. Güzel bir havada gerçekleşen organizasyonda köfte+et+pilavla enerji depolanırken, yapılan sohbetlerle moral tazelendi.

    1. 18.11.2018
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