Tesislerde köfte&pilav keyfi

Karşılaşmanın ardından A Takım futbolcuları ve teknik ekip, U21 takımı oyuncuları ve teknik ekibi ile birlikte tesislerde yemek yedi. Güzel bir havada gerçekleşen organizasyonda köfte+et+pilavla enerji depolanırken, yapılan sohbetlerle moral tazelendi.