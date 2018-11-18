Külliyen yalan – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    yalan

    Külliyen yalan

    Başkan , F.Bahçe Başkanı 'u derbiye davet ettiği iddiasını yalanladı.

    Başkan , F.Bahçe Başkanı 'u derbiye davet ettiği iddiasını yalanladı: "Önce Güneş'le görüştüğüm, ardından Ali Koç'u F.Bahçe maçına davet ettiğim haberleri... Yarın neler uydurulacağı belli değil ama iki haber de yalan."

    1. 18.11.2018
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