Başkan Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u derbiye davet ettiği iddiasını yalanladı: "Önce Güneş'le görüştüğüm, ardından Ali Koç'u F.Bahçe maçına davet ettiğim haberleri... Yarın neler uydurulacağı belli değil ama iki haber de külliyen yalan."