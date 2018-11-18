Golünü attı sakatlandı – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Golünü attı sakatlandı

    Golünü attı sakatlandı

    Juraj Kucka milli takımda sakatlandı.

    Juraj Kucka milli takımda sakatlandı. Slovakya'nın 'yı 4-1 yendiği maçta 11'de sahaya çıkan bordo-mavili yıldız, 26. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü attıktan 4 dakika sonra sakatlanarak yerini Bero'ya bıraktı. Sedye ile sahayı terk eden Kucka'nın durumu bugün belli olacak.

    1. 18.11.2018
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