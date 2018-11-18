Gençlerle prova – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Gençlerle prova

    Gençlerle prova

    Aslar, yaptığı hazırlık maçını kazandı

    derbisinin hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer dün hazırlık maçı yaptı. Hayrettin Şiranlı sahasında oynanan karşılaşmayı A takım 2-0 kazandı. Milli takımlara giden futbolcuların yer almadığı mücadelede goller genç oyuncular Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Parmak'tan geldi.

    1. 18.11.2018
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