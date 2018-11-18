Esteban fırtınası – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    fırtınası

    Esteban fırtınası

    kalecisi , Kosta Rika'nın Şili'yi deplasmanda 3-2 yendiği maçta penaltı kurtardı.

    kalecisi , Kosta Rika'nın Şili'yi deplasmanda 3-2 yendiği maçta penaltı kurtardı. 'in vuruşunu çelen 29 yaşındaki kaleci, 90 dakikada yaptığı 6 kurtarışla derbi öncesi 'Hazırım' mesajı yolladı.

    1. 18.11.2018
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