Genişletilmiş Divan Başkanlık Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıdan, Burak Yılmaz ve kaptan Onur'un kadro dışı bırakılmasına tam destek çıktı. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, oy birliğiyle alınan ortak görüşleri şöyle açıkladı: ''Profesyonel futbolcularımız Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak hakkında yönetim kurulu tarafından alınan kararı haklı nedenlerden dolayı destekliyoruz. Ayrıca 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da 'Yönetim Kurulu'nun birbirini tamamlayacak kişilerden oluşması' fikrini çok önemsediğimizi belirtmek isteriz."



GENİŞ KATILIM

Yeni idari binada yapılan Divan'a geniş bir katılım oldu. Eski Divan başkanı Nizamettin Algan, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, Salih Erdem, Özkan Sümer ve Atay Aktuğ, eski asbaşkanlardan Erol Tuna, Ömer Gürsoy, Ali K. Başaran ve Ahmet Çubukçu da toplantıyı takip etti.



BORÇ 1 MİLYAR 9 MİLYON!

Genişletilmiş Divan'da yönetimi asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve genel sayman Emin Kahraman temsil etti. Katılımcıları mali olarak bilgilendiren Hacısalihoğlu, kulübün borcunun 1 milyar 9 milyon lira olduğunu açıkladı