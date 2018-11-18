Divan'dan Burak ve Onur kararına destek!
Divan Başkanlık Kurulu genişletilmiş toplantısından, Burak ve Onur’un kadro dışı bırakılması kararına tam destek çıktı
Genişletilmiş Divan Başkanlık Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıdan, Burak Yılmaz ve kaptan Onur'un kadro dışı bırakılmasına tam destek çıktı. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, oy birliğiyle alınan ortak görüşleri şöyle açıkladı: ''Profesyonel futbolcularımız Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak hakkında yönetim kurulu tarafından alınan kararı haklı nedenlerden dolayı destekliyoruz. Ayrıca 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da 'Yönetim Kurulu'nun birbirini tamamlayacak kişilerden oluşması' fikrini çok önemsediğimizi belirtmek isteriz."
GENİŞ KATILIM
Yeni idari binada yapılan Divan'a geniş bir katılım oldu. Eski Divan başkanı Nizamettin Algan, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, Salih Erdem, Özkan Sümer ve Atay Aktuğ, eski asbaşkanlardan Erol Tuna, Ömer Gürsoy, Ali K. Başaran ve Ahmet Çubukçu da toplantıyı takip etti.
BORÇ 1 MİLYAR 9 MİLYON!
Genişletilmiş Divan'da yönetimi asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve genel sayman Emin Kahraman temsil etti. Katılımcıları mali olarak bilgilendiren Hacısalihoğlu, kulübün borcunun 1 milyar 9 milyon lira olduğunu açıkladı
- 18.11.2018
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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