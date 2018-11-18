Divan'dan Burak ve Onur kararına destek! – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Divan'dan Burak ve Onur kararına destek!

    Divan'dan Burak ve Onur kararına destek!

    genişletilmiş toplantısından, Burak ve Onur’un bırakılması kararına çıktı

    Genişletilmiş toplantısı yapıldı. Toplantıdan, ve kaptan Onur'un bırakılmasına çıktı. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, oy birliğiyle alınan ortak görüşleri şöyle açıkladı: ''Profesyonel futbolcularımız Burak Yılmaz ve hakkında yönetim kurulu tarafından alınan kararı haklı nedenlerden dolayı destekliyoruz. Ayrıca 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da 'Yönetim Kurulu'nun birbirini tamamlayacak kişilerden oluşması' fikrini çok önemsediğimizi belirtmek isteriz."

    GENİŞ KATILIM
    Yeni idari binada yapılan Divan'a geniş bir katılım oldu. Eski Divan başkanı Nizamettin Algan, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, Salih Erdem, Özkan Sümer ve , eski asbaşkanlardan Erol Tuna, , Ali K. Başaran ve Ahmet Çubukçu da toplantıyı takip etti.

    BORÇ 1 MİLYAR 9 MİLYON!
    Genişletilmiş Divan'da yönetimi asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve genel sayman Emin Kahraman temsil etti. Katılımcıları mali olarak bilgilendiren Hacısalihoğlu, kulübün borcunun 1 milyar 9 milyon lira olduğunu açıkladı

    1. 18.11.2018
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