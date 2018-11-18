Derbiye özel prim!
Yönetimin, F.Bahçe ile oynanacak derbi maçta galibiyete özel prim koymayı gündeme aldığı ileri sürüldü.
Yönetimin, F.Bahçe ile oynanacak derbi maçta galibiyete özel prim koymayı gündeme aldığı ileri sürüldü. Rakam henüz belli değil. Hedef son dönemde yaşanan olumsuzlukların ardından takımda motivasyonu artırmak.
- 18.11.2018
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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