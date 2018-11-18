Derbiye özel prim! – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Derbiye özel prim!

    Derbiye özel prim!

    , F.Bahçe ile oynanacak derbi maçta galibiyete özel prim koymayı gündeme aldığı ileri sürüldü.

    , F.Bahçe ile oynanacak derbi maçta galibiyete özel prim koymayı gündeme aldığı ileri sürüldü. Rakam henüz belli değil. Hedef son dönemde yaşanan olumsuzlukların ardından takımda motivasyonu artırmak.

    1. 18.11.2018
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