‘Burak İstanbul’a gelir’
Eski Trabzonsporlu Serkan Balcı, kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın İstanbul'a transfer olacağını söyledi.
Eski Trabzonsporlu Serkan Balcı, kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın İstanbul'a transfer olacağını söyledi. Sarıyer'de futbol hayatına devam eden Balcı, "İçeride ne sorun var bilmiyorum. Burak'ın geçmişi çok iyi. Trabzonspor'dan ayrıldığına göre, İstanbul'a gelecektir" diye konuştu.
- 18.11.2018
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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