‘Burak İstanbul’a gelir’ – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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HEPSİ
    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ‘Burak ’a gelir’

    ‘Burak İstanbul’a gelir’

    , bırakılan 'ın 'a olacağını söyledi.

    , bırakılan 'ın 'a olacağını söyledi. Sarıyer'de futbol hayatına devam eden Balcı, "İçeride ne sorun var bilmiyorum. Burak'ın geçmişi çok iyi. Trabzonspor'dan ayrıldığına göre, İstanbul'a gelecektir" diye konuştu.

    1. 18.11.2018
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