33 bin bilet satıldı bile – Fotomaç – 18 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    33 bin bilet satıldı bile

    33 bin bilet satıldı bile

    Derbi biletlerine taraftarlar adeta hücum etti. Stadı'nda oynanacak karşılaşması için satışa sunulan biletlerin 33 bininin satıldığı bildirildi.

    Derbi biletlerine taraftarlar adeta hücum etti. Stadı'nda oynanacak karşılaşması için satışa sunulan biletlerin 33 bininin satıldığı bildirildi. Az sayıda kalan biletin de bir iki gün içinde tükenmesi bekleniyor. Taraftarın ilgisi yönetimi memnun ederken, kasa da doldu.

    1. 18.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    33 bin bilet satıldı bile haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN