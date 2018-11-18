33 bin bilet satıldı bile
Derbi biletlerine taraftarlar adeta hücum etti. Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için satışa sunulan biletlerin 33 bininin satıldığı bildirildi.
Derbi biletlerine taraftarlar adeta hücum etti. Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için satışa sunulan biletlerin 33 bininin satıldığı bildirildi. Az sayıda kalan biletin de bir iki gün içinde tükenmesi bekleniyor. Taraftarın ilgisi yönetimi memnun ederken, kasa da doldu.
- 18.11.2018
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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