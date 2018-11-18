33 bin bilet satıldı bile

Derbi biletlerine taraftarlar adeta hücum etti. Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için satışa sunulan biletlerin 33 bininin satıldığı bildirildi. Az sayıda kalan biletin de bir iki gün içinde tükenmesi bekleniyor. Taraftarın ilgisi yönetimi memnun ederken, kasa da doldu.