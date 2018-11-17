Tesislerden kovuldu!

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yöneticiler ile görüşen Kırkpınar, oyuncunun yaklaşık 2 milyon euro'yu bulan alacağının hemen ödenmesini talep etti. Yöneticiler ise bunun bir anda ödenemeyeceğini belirtince, menajer ile yöneticiler arasında tartışma çıktı. Daha sonra Kırkpınar, M.Ali Yılmaz Tesisleri'nden tartışmanın büyümemesi için gönderildi.