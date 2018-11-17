Tesislerden kovuldu! – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Tesislerden kovuldu!

    Tesislerden kovuldu!

    Kadro dışı bırakılan Onur’un menajeri Engin Kırkpınar önceki gün tesislere geldi.

    Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yöneticiler ile görüşen Kırkpınar, oyuncunun yaklaşık 2 milyon euro'yu bulan alacağının hemen ödenmesini talep etti. Yöneticiler ise bunun bir anda ödenemeyeceğini belirtince, menajer ile yöneticiler arasında tartışma çıktı. Daha sonra Kırkpınar, M.Ali Yılmaz Tesisleri'nden tartışmanın büyümemesi için gönderildi.

    1. 17.11.2018
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