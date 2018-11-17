Sağ bekte 4 alternatif – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Sağ bekte 4 alternatif

    Sağ bekte 4 alternatif

    Karadeniz ekibinde Kamil ’nin de iyileşmesi ile sağ bekte alternatif sayısı 4’e yükseldi.

    Bu bölge için vazgeçilmez olan Pereira'nın yanı sıra , ve Semih Karadeniz savunmanın sağı için forma şansı bekleyen isimler.
    1. 17.11.2018
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