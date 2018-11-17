Sağ bekte 4 alternatif
Karadeniz ekibinde Kamil Ahmet Çörekçi’nin de iyileşmesi ile sağ bekte alternatif sayısı 4’e yükseldi.
Bu bölge için vazgeçilmez olan Pereira'nın yanı sıra Kamil Ahmet, Zeki Yavru ve Semih Karadeniz savunmanın sağı için forma şansı bekleyen isimler.
- 17.11.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sağ bekte 4 alternatif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.