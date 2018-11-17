Ocaklı mesajı
10 yıl önce önce hayata veda eden ses sanatçısı Erkan Ocaklı için Trabzonspor anma mesajı yayınladı.
Mesajda, "Amansız bir hastalık nedeniyle 10 yıl önce hayata veda eden değerli sanatçımız Erkan Ocaklı'yı saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.
- 17.11.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Ocaklı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.