Ocaklı mesajı – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Ocaklı mesajı

    Ocaklı mesajı

    10 yıl önce önce hayata veda eden ses sanatçısı için anma mesajı yayınladı.

    Mesajda, "Amansız bir hastalık nedeniyle 10 yıl önce hayata veda eden değerli sanatçımız 'yı saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.
    1. 17.11.2018
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