Kazanmanın formülü
Necmi Perekli Trabzonspor ile görüşlerini paylaştı.
Yaşadıkları kötü ve sıkıntılı günlerin ardından ligin üst sıraları için mücadele eden iki takım Trabzonspor ve Fenerbahçe istenen performansı henüz yakalayamadılar. Tahminden öte temenniye ihtiyaç olan derbi... Trabzonspor'da eksik olan birlik, beraberliğin ve arkadaşlığın pekişmesi için yapılan organizasyonların takımın fiziki ve fikri motivasyonunu artırmasını bekliyoruz. Sancılı günler geçiren Trabzonspor'da önemli oyuncuların eksikliğinin büyük sıkıntı oluşturacağını sanmıyorum. Soğukkanlı ve sinirlerine hakim, maça sonuna kadar asılan takım galip gelir.
- 17.11.2018
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