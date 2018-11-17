Kazanmanın formülü – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Kazanmanın formülü

    Kazanmanın formülü

    Necmi Perekli ile görüşlerini paylaştı.

    Yaşadıkları kötü ve sıkıntılı günlerin ardından ligin üst sıraları için mücadele eden iki takım ve istenen performansı henüz yakalayamadılar. Tahminden öte temenniye ihtiyaç olan derbi... Trabzonspor'da eksik olan birlik, beraberliğin ve arkadaşlığın pekişmesi için yapılan organizasyonların takımın fiziki ve fikri motivasyonunu artırmasını bekliyoruz. Sancılı günler geçiren Trabzonspor'da önemli oyuncuların eksikliğinin büyük sıkıntı oluşturacağını sanmıyorum. Soğukkanlı ve sinirlerine hakim, maça sonuna kadar asılan takım galip gelir.
    1. 17.11.2018
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