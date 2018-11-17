Karaman’dan yakın markaj – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Karaman’dan yakın markaj

    Karaman’dan yakın markaj

    Fırtına, ligin 13’üncü haftasında oynayacağı derbisi hazırlıklarına devam etti.

    'nde teknik direktör yönetiminde yapılan iki idmanda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. 52 yaşındaki hoca, futbolcularla bire bir ilgilendi, sohbetler gerçekleştirdi.
    1. 17.11.2018
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