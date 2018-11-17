Karaman’dan yakın markaj
Fırtına, ligin 13’üncü haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan iki idmanda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. 52 yaşındaki hoca, futbolcularla bire bir ilgilendi, sohbetler gerçekleştirdi.
- 17.11.2018
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