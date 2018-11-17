Gözü Fenerbahçe’de
Bu sezon 12 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Rodallega, Fenerbahçe derbisinde Trabzonspor’un en önemli silahı olacak.
Burak Yılmaz'ın kadro dışı bırakılmasının ardından bu mevkide Caleb Ekuban ile rekabete giren Rodallega, kendisine olan güveni boşa çıkarmayacağını söyledi. Taraftarların kendisine gösterdiği sevgi gösterilerinin şu an için en önemli motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen 33 yaşındaki Kolombiyalı, "Burada beni gerçekten çok seviyorlar. Bunun nedeni de performansım. Fenerbahçe derbisi de çok farklı anlamlar içeren bir karşılaşma. Buraya transfer olduğum andan itibaren bunun bilincindeyim ve umarım bu maç bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağım" dedi
- 17.11.2018
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