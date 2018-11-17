Gözü Fenerbahçe’de – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Gözü ’de

    Gözü Fenerbahçe’de

    Bu sezon 12 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan , derbisinde ’un en önemli silahı olacak.

    'ın kadro dışı bırakılmasının ardından bu mevkide Caleb Ekuban ile rekabete giren , kendisine olan güveni boşa çıkarmayacağını söyledi. Taraftarların kendisine gösterdiği sevgi gösterilerinin şu an için en önemli motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen 33 yaşındaki Kolombiyalı, "Burada beni gerçekten çok seviyorlar. Bunun nedeni de performansım. derbisi de çok farklı anlamlar içeren bir karşılaşma. Buraya transfer olduğum andan itibaren bunun bilincindeyim ve umarım bu maç bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağım" dedi

    1. 17.11.2018
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