Gençler için büyük fırsat – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Gençler için büyük fırsat

    Gençler için büyük fırsat

    Milli takım kamplarına giden oyuncuların yokluğunu fırsat bilen genç isimler, kendilerini ’a göstermek adına idmanlarda büyük çaba sarf ediyor.

    52 yaşındaki çalıştırıcı da genç oyuncuların performansını yakından takip ediyor ve kendini geliştirenleri dikkatlice not ediyor.
    1. 17.11.2018
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