Gençler için büyük fırsat

Milli takım kamplarına giden oyuncuların yokluğunu fırsat bilen genç isimler, kendilerini Ünal Karaman’a göstermek adına idmanlarda büyük çaba sarf ediyor.

52 yaşındaki çalıştırıcı da genç oyuncuların performansını yakından takip ediyor ve kendini geliştirenleri dikkatlice not ediyor.