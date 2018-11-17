Gazimize ziyaret
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, Batman’ın Hasankeyf İlçesi’nde 4 Ekim 2018’de PKK’lı teröristlerin asfalta tuzakladıkları mayının patlatılması sonucunda 8 askerin şehit olduğu saldırıdan yaralı olarak kurtulan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz’e ziyarette bulundu.
Ziyarette Gazi Akyüz'e Trabzonspor forması hediye edilirken, Karaman Akyüz'ü Fenerbahçe karşılaşmasına davet etti.
- 17.11.2018
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