Gazimize ziyaret – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Gazimize ziyaret

    Gazimize ziyaret

    Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve teknik direktör , Batman’ın Hasankeyf İlçesi’nde 4 Ekim 2018’de PKK’lı teröristlerin asfalta tuzakladıkları mayının patlatılması sonucunda 8 askerin şehit olduğu saldırıdan yaralı olarak kurtulan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz’e ziyarette bulundu.

    Ziyarette Gazi Akyüz'e Trabzonspor forması hediye edilirken, Karaman Akyüz'ü karşılaşmasına davet etti.
    1. 17.11.2018
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