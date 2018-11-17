Divan bugün – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    bugün

    Divan bugün

    Kulübün genişletilmiş toplantısı bugün yapılacak.

    Saat 12.00'den itibaren kulübün yeni idari binasında gerçekleştirilecek toplantıda son haftalarda yaşanan gelişmeler ve yaklaşan olağan kongre ile ilgili konuların konuşulacağı kaydedildi.
    1. 17.11.2018
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