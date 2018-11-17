Divan bugün
Kulübün genişletilmiş Divan toplantısı bugün yapılacak.
Saat 12.00'den itibaren kulübün yeni idari binasında gerçekleştirilecek toplantıda son haftalarda yaşanan gelişmeler ve yaklaşan olağan kongre ile ilgili konuların konuşulacağı kaydedildi.
- 17.11.2018
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