Divan bugün

Kulübün genişletilmiş Divan toplantısı bugün yapılacak.

Saat 12.00'den itibaren kulübün yeni idari binasında gerçekleştirilecek toplantıda son haftalarda yaşanan gelişmeler ve yaklaşan olağan kongre ile ilgili konuların konuşulacağı kaydedildi.