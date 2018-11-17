Burak borsası
Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz’ın ismi Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir ile anılırken, oyuncunun yurt dışından kulüp baktığı öğrenildi.
Trabzonspor'dan yılda 4 milyon euro'ya yakın kazanan 33 yaşındaki forvetin Türkiye'de kendisine buna yakın parayı verebilecek bir kulüp bulmasının zor olduğu için yurt dışından kulüplerle temasa geçtiği ifade edildi. Katar'dan bazı takımların tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği Trabzonspor'un ise teklif gelmesi durumunda hemen değerlendirmeye alacağı ifade edildi. Forvet sıkıntısı çeken Beşiktaş'ın da yakın zamanda hamle yapması bekleniyor
- 17.11.2018
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