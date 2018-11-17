3 takviye planı!
Burak, Onur, Kucka, Mustafa ve İbanez’in ayrılabileceği; stoper, sol bek ve kaleci transfer edilebileceği dile getiriliyor
Trabzonspor'da Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar erken başladı. İlk yarının tamamlanmasına 5 hafta kala mevcut kadronun analizini yapan bordo-mavililer, belirlenen bölgelere takviye için de arayışa girdi. Bu noktada transfer komitesinin yoğun bir şekilde çalıştığı, yurt içi ve yurt dışında oyuncu tarandığı kaydedildi. Özellikle orta saha ve savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Karadeniz ekibinde gözden çıkarılan Onur, Burak, Kucka ve B İbanez'in durumlarına göre hareket edilecek.
AYRILACAKLAR VAR
Fazla forma şansı bulamayan Mustafa Akbaş'ın da gitmek için izin isteyeceği öğrenildi. Yönetimin bir stoper, bir sol bek ve bir kaleci alabileceği vurgulandı. Önceki gün Avusturya ile Bosna Hersek arasında oynanan maçı tribünden takip eden Trabzonspor scout ekibi kurmayları, hazırlanan raporları teknik heyetle paylaşacak ve bu doğrultuda yeni bir transfer listesi hazırlanacak. Trabzonspor sezon başında Boşnak savunma oyuncusu Ermin Bicakcic'i istemiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Milli takım kadrosunda bulunan Bicakcic, Avusturya ile oynanan maçta forma giymedi.
AYRILACAKLAR VAR
Fazla forma şansı bulamayan Mustafa Akbaş'ın da gitmek için izin isteyeceği öğrenildi. Yönetimin bir stoper, bir sol bek ve bir kaleci alabileceği vurgulandı. Önceki gün Avusturya ile Bosna Hersek arasında oynanan maçı tribünden takip eden Trabzonspor scout ekibi kurmayları, hazırlanan raporları teknik heyetle paylaşacak ve bu doğrultuda yeni bir transfer listesi hazırlanacak. Trabzonspor sezon başında Boşnak savunma oyuncusu Ermin Bicakcic'i istemiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Milli takım kadrosunda bulunan Bicakcic, Avusturya ile oynanan maçta forma giymedi.
- 17.11.2018
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