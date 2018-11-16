Yusuf’un gözü derbide

Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, tamamen iyileşti. Fenerbahçe derbisine kilitlenen 21 yaşındaki 10 numara, ilk 11'de sahada olmayı hedefliyor. Hırslı görüntüsüyle teknik heyetten alkış alan Yusuf, bu sezonki gol hasretine de son vermek amacında.