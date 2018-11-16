Yusuf’un gözü derbide – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
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    Yusuf’un gözü derbide

    Yusuf’un gözü derbide

    Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen , tamamen iyileşti.

    Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen , tamamen iyileşti. derbisine kilitlenen 21 yaşındaki 10 numara, ilk 11'de sahada olmayı hedefliyor. Hırslı görüntüsüyle teknik heyetten alkış alan Yusuf, bu sezonki gol hasretine de son vermek amacında.

    1. 16.11.2018
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