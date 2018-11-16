Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Bordo-mavili futbolcular, idmanı kuvvet çalışmasıyla tamamladı.
Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 16.11.2018 14:40
- Güncelleme: 16.11.2018 14:41
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
CENGİZ SEZEN MİLLİ MAÇLARI DA ŞİFRELİ KANALLARA SATIN, BİZLER ALIŞTIK ARTIK FUTBOLU KAFAMIZDAN SİLDİK.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
austin millimaçları angaryaya çeviren maçlardan soğutan demirörenin ne dokunulmazlığı var çoktan istifa etmesilazım bu kadr başarısız biri neden
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Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'u devirdi
Toplam 2
Yorum
Galatasaraylı Harika bir haber..Yunanlılara karşı kazanılan her zaferde göğsüm iki kat kabarıyor...NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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