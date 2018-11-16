Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da maçı hazırlıkları

    Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

    , 'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Bordo-mavili futbolcular, idmanı kuvvet çalışmasıyla tamamladı.

    Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 16.11.2018 14:40
    2. Güncelleme: 16.11.2018 14:41
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