Şampiyon olabilirler

Sezon başında Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un şampiyon olabileceğini söyledi. Milli futbolcu, "Bana kalırsa ligde favori kadrolardan birisine sahipler. Çok kaliteli bir kadro. Şampiyonluğa oynayabilecek potansiyele sahip. Maalesef son maçta ağır bir yenilgi aldılar. Bu da kulüp içindeki dengeleri birazcık bozduğu söylenebilir" dedi.