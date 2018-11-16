Şampiyon olabilirler – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Şampiyon olabilirler

    Şampiyon olabilirler

    Sezon başında 'ya giden , 'un şampiyon olabileceğini söyledi.

    Sezon başında 'ya giden , 'un şampiyon olabileceğini söyledi. Milli futbolcu, "Bana kalırsa ligde favori kadrolardan birisine sahipler. Çok kaliteli bir kadro. Şampiyonluğa oynayabilecek potansiyele sahip. Maalesef son maçta ağır bir yenilgi aldılar. Bu da kulüp içindeki dengeleri birazcık bozduğu söylenebilir" dedi.

    1. 16.11.2018
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