PFDK’dan ceza
PFDK, Trabzonspor'a ceza verdi. Malatyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 45 bin lira para cezası kesildi.
PFDK, Trabzonspor'a ceza verdi. Malatyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 45 bin lira para cezası kesildi. Tribünde yer alan taraftarın bir sonraki dış saha maçı için passoligleri de bloke edildi.
- 16.11.2018
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