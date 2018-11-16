"Fenerbahçe bir şans"

Trabzonspor'da milli maç arasından sonra oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi teknik heyet ve futbolcular yemekte bir araya geldi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu yemekte yaptığı konuşmada, kulübün olağanüstü günlerden geçtiğini belirterek, "Büyük camialar böyle durumları toparlar, toparlaması gerekir. Bunu sadece yönetim teknik kadro değil bütün camia olarak başarmamız lazım. Fenerbahçe derbisi de tabii ki önemli bir maçtır. Bu karşılaşma Trabzonspor için bir şanstır. Diliyorum ve umuyorum ki bu şansı Trabzonspor iyi kullanır ve bundan sonraki günlere daha huzurlu daha mutlu ve daha moralli girer" diye konuştu.



BASKIYI KALDIRABİLİRİZ

Hacısalihoğlu, takımın ve oyuncuların baskıdan uzak bir ortamda maça çıkmasını sağlayacaklarını belirterek, "Baskı ortamı oluşmaması lazım. Bu seviyedeki ve klastaki oyuncuların böyle stresli durumların üstesinden gelmesi gerekir. Zaten bu tip takımlarla oynamanın birinci şartı da budur. Bizim oyuncu kadromuz da bu tür maçların rahatlıkla üstesinden gelebilecek bir potansiyele sahip. Umarım o maçtan istediğimizi alırız. Fenerbahçe maçları hep özeldir. Kazanılması halinde şehirdeki hava, taraftarlardaki bakış açısı değişecektir. Bunun bilincindeki hocamız ile rahat oynayıp istediğimizi almaya çalışacağız" ifadesini kullandı.



TECRÜBE KONUŞACAK

Teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe derbisi öncesi takımdaki tecrübeli oyuncularla bir toplantı yapacak. Bu toplantıda oyunculardan daha fazla sorumluluk almalarını isteyecek 52 yaşındaki hoca, bu sürecin hep birlikte aşılması gerektiğine vurgu yapacak. Karaman'ın özellikle Sosa, Pereira, Rodallega ve Olcay gibi isimler ile bir araya gelerek takımdaki sorumluluklarını daha da fazla artırmak istediği ancak Yusuf Yazıcı'nın da daha girişken olması gerektiğine vurgu yapacağı ifade edildi.



BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Teknik direktör Ünal Karaman yemekte yaptığı konuşmada oyuncularına, "Burada olduğumuz gibi her zaman birbirimizin yanında olursak yapamayacağımız iş, elde edemeyeceğimiz sonuç yoktur" dedi. Kaptanlardan Sosa da maçın çok farklı bir atmosferde oynanacağını ve mutlak kazanmaları gerektiğini vurguladı.



JET İLE UÇURUMA

Eski başkan adaylarından Celil Hekimoğlu, eski başkan Muharrem Usta döneminde kulübün zaten sıkıntılı olan ekonomisinin daha da kötü hale geldiğini söyledi. Hekimoğlu, "Muharrem Usta döneminde 'Trabzonspor artık Ferrari ile değil jet ile uçuruma doğru gidiyor' dedim. Bu saatten sonra tasarruf da kurtarmaz. Sihirli bir değnek lazım ama bu da zor" diye konuştu.



EN FAZLA 5 YIL OYNAMALI

Camialarda 'yıldız ve köklü' oyunculara verilen cezalar ve uzaklaştırmalar sonrası yaşanan travmaların, taraftar boyutu olduğu kadar takım içi boyutu da önemli. Taraftar boyutunda; posterleri duvarlarında, fotoğrafları ise telefon ve bilgisayarlarının ekranında duran futbol aşkı ile bağlı oyuncularını göremeyecekleri ihtimalinin tribün yansımaları olumsuz havayı tetikleyebilir. Takımda ise arkadaşları, idolleri olan gençler ve yerine oynayanlar için zor bir süreç başlıyor. Bundan sonra forma en fazla 5 yıl bir oyuncuya verilecek. Yoksa olmuyor!