Derbi maç için sıkı çalışıyorlar

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman topa sahip olma oyunlarıyla başlayıp, sprint çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık esaslı dar alan oyunları oynandı.



8 EKSİKLE ANTRENMAN YAPTILAR

Karadeniz ekibinin dünkü antrenmanında 8 eksik vardı. Milli takım kamplarında bulunan Amiri, Hosseini, Kucka, Novak, Esteban ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra kadro dışı bırakılan Onur ile Burak yer almadı. Ünal Karaman, zaman zaman futbolcularına uyarılar yaptı.



27 KİŞİDEN 22'Sİ FORMA GİYDİ

27 kişilik kadrosu bulunan bordomavili takımda bu sezon Esteban, Uğurcan, Kamil, Semih ve Murat Cem dışındaki tüm oyuncular Spor Toto Süper Lig'de forma şansı buldu. 22 futbolcu çeşitli maçlarda takımı için sahaya çıkıp mücadele etti.