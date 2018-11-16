Agresif değiller!

Fırtına, Süper Lig'de 12 haftada 18 sarı kartlı Kasımpaşa'nın ardından en az kart gören ikinci takım oldu (21). Bu da teknik direktör Ünal Karaman'ın 'Isıran takım' söyleminin gerçekleşmediğini gösteriyor. 4 sarı kart ile en çok kart gören Yusuf Yazıcı olurken, ardından 3'er sarı kart ile Burak ve Onazi geliyor. 12 haftada görev alan 22 futbolcudan 9'u kart görmedi. Nwakaeme, Ekuban, Hasan Batuhan, Abdülkadir Parmak, Hüseyin, Zeki, Mustafa, İbanez ve Hosseini kart görmediler.