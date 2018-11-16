Agresif değiller! – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Agresif değiller!

    Agresif değiller!

    Bordo-mavililer, 21 görerek en centilmen ikinci takım oldu. Karaman’ın ‘ısıran takım’ tezi gerçekleşmedi

    Fırtına, 'de 12 haftada 18 sarı kartlı 'nın ardından en az kart gören ikinci takım oldu (21). Bu da teknik direktör 'ın 'Isıran takım' söyleminin gerçekleşmediğini gösteriyor. 4 ile en çok kart gören Yusuf Yazıcı olurken, ardından 3'er sarı kart ile Burak ve Onazi geliyor. 12 haftada görev alan 22 futbolcudan 9'u kart görmedi. Nwakaeme, Ekuban, Hasan Batuhan, Abdülkadir Parmak, Hüseyin, Zeki, Mustafa, İbanez ve Hosseini kart görmediler.

    1. 16.11.2018
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