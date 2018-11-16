21 yıllık tarihi tesadüf

Eski kaptan Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasından sonra Fenerbahçe derbisinde kaleye kimin geçeceği merak konusuydu. Teknik direktör Ünal Karaman ile Metin Aktaş'ın Esteban ve Uğurcan Çakır konusunu masaya yatırdıkları ve 22 yaşındaki Uğurcan'da karar kıldıkları belirtildi. Bu gerçekleşirse müthiş bir tesadüf yaşanmış olacak. Şu anda kaleci antrenörlüğü yapan Metin Aktaş ilk derbisini Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı. 6 Nisan 1997'de Avni Aker'de oynanan maçı Trabzonspor 4-3 kazanırken; golleri Hami (2), İskender ve Şota atmıştı. 20 yaşındaki Aktaş o günkü karşılaşmada kalesinde devleşti. İlginçtir bir şekilde yine bir Fenerbahçe maçı öncesi genç eldiven kaleye geçecek.



AŞILMAZ DUVAR

Bu sezon ligde forma giymeyen, sadece kupada BUGSAŞ'a karşı oynayan Uğurcan, ekimde Fransa karşısında rekor bir performans ortaya koymuştu. Türkiye U21 Milli Takımı maçı 1-0 kaybetmesine rağmen kalesine isabet eden 15 şutun 12'sini kurtarmıştı. Geçen sezon 6 Süper Lig maçında 12 gol yemişti.