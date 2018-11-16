21 yıllık tarihi tesadüf – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    21 yıllık tarihi tesadüf

    21 yıllık tarihi tesadüf

    1997’de ilk derbisine F.Bahçe ile çıkmıştı, şimdi Uğurcan’ı hazırlıyor

    Eski kaptan 'ın kadro dışı kalmasından sonra derbisinde kaleye kimin geçeceği merak konusuydu. Teknik direktör ile 'ın Esteban ve Uğurcan Çakır konusunu masaya yatırdıkları ve 22 yaşındaki Uğurcan'da karar kıldıkları belirtildi. Bu gerçekleşirse müthiş bir tesadüf yaşanmış olacak. Şu anda kaleci antrenörlüğü yapan ilk derbisini 'ye karşı oynamıştı. 6 Nisan 1997'de Avni Aker'de oynanan maçı 4-3 kazanırken; golleri Hami (2), İskender ve Şota atmıştı. 20 yaşındaki Aktaş o günkü karşılaşmada kalesinde devleşti. İlginçtir bir şekilde yine bir Fenerbahçe maçı öncesi genç eldiven kaleye geçecek.

    AŞILMAZ DUVAR
    Bu sezon ligde forma giymeyen, sadece kupada BUGSAŞ'a karşı oynayan Uğurcan, ekimde karşısında rekor bir performans ortaya koymuştu. U21 maçı 1-0 kaybetmesine rağmen kalesine isabet eden 15 şutun 12'sini kurtarmıştı. Geçen sezon 6 maçında 12 gol yemişti.

    1. 16.11.2018
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