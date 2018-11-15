Tek büyük var!
Ali Kemal Denizci, “Yönetim kurulu, Onur&Burak kararıyla hiç kimsenin Trabzonspor’un üzerinde olamayacağını gösterdi” dedi
5-0 FİNAL OLDU
Ali Kemal Denizci ise yönetimin, hiç kimsenin Trabzonspor'un üzerinde olmadığını ve Trabzonspor'un büyüklüğünü net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Yaşananlar bugüne ait değil. Maalesef hep halının altına süpürülmüş. Yönetim çözmek için çok uğraştı ama başaramadı. Son maçtaki ağır yenilgi bir final oldu" diye konuştu.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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