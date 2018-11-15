Tek büyük var! – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Tek büyük var!

    Tek büyük var!

    Denizci, “Yönetim kurulu, Onur&Burak kararıyla hiç kimsenin ’un üzerinde olamayacağını gösterdi” dedi

    'un eski başkanı Özkan Sümer ile eski yıldızı Denizci, yönetimin ve kaptan Onur'la ilgili aldığı kararlara destek verdi. Sümer, "Bazı şeylerin açıklanması sakıncalıdır. Bu şokları hafifletmek ve gidermek için yönetim kurulu kararına saygı duymak ve iyi bir dayanışma örneği ortaya koymak zorundayız" dedi.

    5-0 FİNAL OLDU

    Ali ise yönetimin, hiç kimsenin Trabzonspor'un üzerinde olmadığını ve Trabzonspor'un büyüklüğünü net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Yaşananlar bugüne ait değil. Maalesef hep halının altına süpürülmüş. Yönetim çözmek için çok uğraştı ama başaramadı. Son maçtaki ağır yenilgi bir final oldu" diye konuştu.
    1. 15.11.2018
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