Taraftar da destekliyor – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Taraftar da destekliyor

    Taraftar da destekliyor

    Bordo mavili taraftarlar da, “Yönetimin ve Onur kararını doğru buluyor musunuz?” sorusuna olumlu yanıt verdi.

    Facebook'ta oy kullanan 4 bin 100 kişiden yüzde 66'sı "Evet" derken, "Hayır" diyenler yüzde 34'te kaldı. Twitter'da da 2 bin 176 kişiden yüzde 75'i "Evet ", yüzde 25'i "Hayır" cevabı verdi.
    1. 15.11.2018
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