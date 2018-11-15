Taraftar da destekliyor

Bordo mavili taraftarlar da, “Yönetimin Burak Yılmaz ve Onur kararını doğru buluyor musunuz?” sorusuna olumlu yanıt verdi.

Facebook'ta oy kullanan 4 bin 100 kişiden yüzde 66'sı "Evet" derken, "Hayır" diyenler yüzde 34'te kaldı. Twitter'da da 2 bin 176 kişiden yüzde 75'i "Evet ", yüzde 25'i "Hayır" cevabı verdi.