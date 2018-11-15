Geniş Divan – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Geniş Divan

    Geniş Divan

    Divan Başkanlık Kurulu, 17 Kasım’da genişletilmiş Divan toplantısı yapma kararı aldı.

    Toplantı cumartesi günü saat 12.00'de yeni idari binada yapılacak. Son dönemdeki gelişmelerin konuşulacağı toplantıya yönetim de katılacak.
    1. 15.11.2018
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