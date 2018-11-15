Derbi alarmı!
Fenerbahçe maçına kadar antrenmanlar basına kapatıldı. Futbolculara ‘özel hayatınıza dikkat edin’ uyarısı yapıldı
TÜM MAÇLARI TEKRAR İZLİYOR
Zaferi getirecek şifreleri belirlemeye çalışan Karaman, son dört maç başta olmak üzere oynadıkları tüm karşılaşmaları tekrar tekrar izliyor. Yaptıkları hataları inceleyip, Fenerbahçe'nin Erwin Koeman döneminde yakaladığı çıkışı ve performansını didik didik ediyor. Bordo-mavili çalıştırıcı, kendi takımındaki eksi ve artılar ile Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ettikten sonra bunları oyuncularına da aktarıp maç taktiğini belirleyecek.
KUVVET YÜKLEDİLER
Fırtına, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Sabahki antrenmanda oyuncular gruplar halinde önce fitness salonunda, ardından da sahada kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Milli takımlara giden Amiri, Hosseini, Kucka, Novak, Esteban, Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra izinli olan Sosa ve kadro dışı bırakılan Onur ile Burak çalışmada yer almadı. Akşamki idmanda ise pas ve taktik organizasyonları yapıldı. Kazanan Sosa'nın takımı büyük sevinç yaşadı.
YUSUF'U HAZIRLIYOR
Ünal Karaman, derbiye Yusuf Yazıcı'yı hazırlıyor. Genç yıldız, büyük olasılıkla Nwakaeme'nin yerine ilk onbirde sahaya çıkacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayan Yusuf da istekli haliyle dikkat çekiyor.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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