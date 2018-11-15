Derbi alarmı!
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Derbi alarmı!

    Derbi alarmı!

    maçına kadar antrenmanlar basına kapatıldı. Futbolculara ‘özel hayatınıza dikkat edin’ uyarısı yapıldı

    'de dört haftalık galibiyet hasretini maçında sonlandırmak isteyen 'da kırmızı alarm verildi. Antrenmanlar basın mensuplarına kapatılırken, futbolculara da 'özel hayatınıza dikkat edin' uyarısı yapıldı. Teknik direktör , ekibiyle birlikte tesislere adeta kamp kurarken, zorlu karşılaşma öncesi oyuncularını yaşanan gelişmelerden uzak tutmak ve derbiye motive edebilmek için yoğun çaba harcıyor.

    TÜM MAÇLARI TEKRAR İZLİYOR

    Zaferi getirecek şifreleri belirlemeye çalışan Karaman, son dört maç başta olmak üzere oynadıkları tüm karşılaşmaları tekrar tekrar izliyor. Yaptıkları hataları inceleyip, 'nin Erwin Koeman döneminde yakaladığı çıkışı ve performansını didik didik ediyor. Bordo-mavili çalıştırıcı, kendi takımındaki eksi ve artılar ile Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ettikten sonra bunları oyuncularına da aktarıp maç taktiğini belirleyecek.

    KUVVET YÜKLEDİLER

    Fırtına, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Sabahki antrenmanda oyuncular gruplar halinde önce fitness salonunda, ardından da sahada kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Milli takımlara giden Amiri, Hosseini, Kucka, Novak, Esteban, Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra izinli olan Sosa ve kadro dışı bırakılan Onur ile Burak çalışmada yer almadı. Akşamki idmanda ise pas ve taktik organizasyonları yapıldı. Kazanan Sosa'nın takımı büyük sevinç yaşadı.

    YUSUF'U HAZIRLIYOR

    , derbiye Yusuf Yazıcı'yı hazırlıyor. Genç yıldız, büyük olasılıkla Nwakaeme'nin yerine ilk onbirde sahaya çıkacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayan Yusuf da istekli haliyle dikkat çekiyor.
    1. 15.11.2018
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