Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    - maçı biletleri satışa çıktı

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

    'un 25 Kasım Pazar günü sahasında ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

    'un 25 Kasım Pazar günü sahasında ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'in 13. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynanacak maçın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

    Açıklamada, saat 19.00'da başlayacak mücadelenin bilet fiyatlarının, Platinum B blok için 400, Platinum A/C bloklarında 350, Gold tribünü için 250, VIP Silver tribününde 200, Kategori 1'de 85, Kategori 2'de 75, Kategori 3'te 70, Kategori 4'te 60, Kategori 5'te 50, Kategori 6'da ise 35 lira olduğu kaydedildi.

    1. 14.11.2018 13:47
    2. Güncelleme: 14.11.2018 13:48
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