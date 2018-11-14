Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'un 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynanacak maçın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.
Açıklamada, saat 19.00'da başlayacak mücadelenin bilet fiyatlarının, Platinum B blok için 400, Platinum A/C bloklarında 350, VIP Gold tribünü için 250, VIP Silver tribününde 200, Kategori 1'de 85, Kategori 2'de 75, Kategori 3'te 70, Kategori 4'te 60, Kategori 5'te 50, Kategori 6'da ise 35 lira olduğu kaydedildi.
- 14.11.2018 13:47
- Güncelleme: 14.11.2018 13:48
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MUSTAFA CENGİZ KONUŞUYOR I CANLI
Toplam 1
Yorum
kartal ha evet bi tacınız verilmemişti
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Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor
Toplam 2
Yorum
Beşiktaşlı Ya ne ozan tufanı 90 kilo futbolcumu olur iş ahlakı 0 bide genç olucak, tokatlasan adam olmaz.
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Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama!
Toplam 7
Yorum
Hakan Takımı siz bu hale getirdiniz, 2. sınıf oyuncularla Terim bizi şampiyon yapsın diye bekliyorsunuz.
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