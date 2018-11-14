Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynanacak maçın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, saat 19.00'da başlayacak mücadelenin bilet fiyatlarının, Platinum B blok için 400, Platinum A/C bloklarında 350, VIP Gold tribünü için 250, VIP Silver tribününde 200, Kategori 1'de 85, Kategori 2'de 75, Kategori 3'te 70, Kategori 4'te 60, Kategori 5'te 50, Kategori 6'da ise 35 lira olduğu kaydedildi.