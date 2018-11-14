Kale artık Uğurcan’ın – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Kale artık ’ın

    Kale artık Uğurcan’ın
    ONUR'un yerine Çakır geçecek. 22 yaşındaki eldiven bu sezon sadece 1 kupa maçında görev yaparken, geçen yıl 6 sınavında forma giydi. 2015'te Alkmaar'dan gelen Kosta Rikalı file bekçisi Esteban ise 3. kaleci konumunda. 29 yaşındaki eldiven, 3 yılda 35 maça çıktı.
    1. 14.11.2018
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